Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.195 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Marktbeobachtern zufolge blicken die Anleger auch am Mittwoch vor allem mit Unsicherheit auf den am Wochenende anstehenden G20-Gipfel. Dabei wollen unter anderem US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping Gespräche zum aktuellen Handelskonflikt führen. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Papiere von Thyssenkrupp entgegen dem Trend kräftig im Plus.



Die Aktien von RWE, Fresenius und Continental sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1362 US-Dollar (-0,05 Prozent). Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.407,00 US-Dollar gezahlt (-1,14 Prozent).



Das entspricht einem Preis von 39,81 Euro pro Gramm.