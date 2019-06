Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wienerwald (pts008/26.06.2019/09:05) - "Da soll Ende des Jahres ein hübsches Sümmchen zusammenkommen", so Designer und Markengründer Thomas Hiden zu seiner Idee, von jeder verkauften Uhr 10 Prozent an ein Sozialprojekt mit Kindern und Familien zu spenden. Erst seit zwei Jahren ist die österreichischen Uhrenmarke VIRIBUS UNITIS https://www.viribusunitis-watches.com/ am Markt und zählt bereits jetzt zu den Highlights der "zugegeben" noch kleinen österreichischen Uhrenproduktion. "Wir liefern unsere Uhren aus Stahl und Bronze mittlerweile bis nach Dubai und haben bereits viele Fans, die sich für handgemachte Uhren aus dem Wienerwald begeistern", so Thomas Hiden. Der vierfache Familienvater spendet ab sofort einen Teil der Verkaufspreise, die direkt mit Endkunden oder über den Online-Shop erlöst werden für wohltätige Zwecke. "Meine Kinder und meine Familie ist gesund und munter und darüber bin ich sehr dankbar. Ich finde, da muss man etwas zurückgeben und jene unterstützen, die nicht so Glück im Leben hatten oder gerade eine Krankheit verkraften müssen." Das gute Gewissen aus dem Wienerwald Thomas Hiden hat mit den luxuriösen Armbanduhren der Marke VIRIBUS UNITIS einen Lebenstraum erfüllt und ist unter die Luxusuhrenhersteller gegangen. Die Modelle aus Stahl und Bronze werden ausnahmslos in limitierter Auflage produziert und bis auf das Schweizer Präzisionsuhrwerk komplett in Österreich von Hand gefertigt. "Dabei mache ich keine Kompromisse, was die Qualität der verwendeten Materialien und die Handarbeit angeht. Ich wollte auch ganz bewusst in Österreich fertigen, damit die Wertschöpfung im Land bleibt. Darum auch die Idee mit dem sozialen Engagement in und für Österreich und der Spende von 10 Prozent von jeder Uhr, die an Kinder- oder Familienprojekte gehen sollen." Coole Armbanduhren aus dem Wienerwald - die Familien und Kindern helfen Die Uhren der aktuellen Modellreihe haben einen Durchmesser von 44 Millimeter bei einer Bandanstoßbreite von 22mm und sind in Stahl und Bronze verfügbar. Aufgrund der stark gebogenen Bandanstöße sind die VIRIBUS UNITIS-Uhren auch für kleinere Frauenhandgelenke sehr bequem tragbar. Alle Uhren zeichnen sich durch perfekte Ablesbarkeit im Dunkeln aus. VIRIBUS UNITIS soll eine leistbare Alternative im Luxusuhrensegment aus heimischer Produktion sein. Und die Erfolge in der Fachpresse und auf Uhrenmessen können sich sehen lassen. Die Zeitmesser aus dem Wienerwald müssen einen Vergleich mit der Schweizer Konkurrenz nicht scheuen. VIRIBUS UNITIS WATCHES Thomas Hiden Sparbach 31 2393 Sittendorf Österreich / Austria Tel.: +43 664 5053839 E-Mail: office@viribusunitis-watches.com Homepage: https://www.viribusunitis-watches.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ViribusUnitisWatches/ Instagram: https://www.instagram.com/viribusunitiswatches/ (Ende) Aussender: VIRIBUS UNITIS WATCHES Ansprechpartner: Thomas Hiden Tel.: +43 2237 72343 32 E-Mail: office@viribusunitis-watches.com Website: www.viribusunitis-watches.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190626008

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2019 03:05 ET (07:05 GMT)