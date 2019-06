Der Euro kann am Mittwoch sein Dreimonatshoch vom Vortag nicht halten. Vor allem der stärkere US-Dollar belastete die Gemeinschaftswährung.

Der Euro hat am Mittwoch etwas nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1355 US-Dollar. Am Vortag war der Euro mit gut 1,14 Dollar noch auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1388 Dollar festgesetzt.

Belastet wurde der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...