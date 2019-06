Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zahlreiche Einträge finden sich heute im Datenkalender, doch dürfte die größte Aufmerksamkeit dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA zukommen, so die Analysten der Helaba.Dieser stehe wie sooft unter dem Einfluss der oftmals volatilen Flugzeugbestellungen. Wobei der Ordereingang bei Boeing aktuell nicht so volatil sei wie sonst, denn die Probleme mit dem Typ 737 Max würden weiterhin belasten. Nachdem im April bereits nur vier Flugzeuge bestellt worden seien, habe der Hersteller im Mai gar keinen Auftragseingang mehr aufgewiesen. Vor diesem Hintergrund werde der Fokus auch auf den Bestellungen ohne den Transportsektor liegen. Hier werde nur ein kleines Plus erwartet. Per saldo würden die - wenngleich hohen - Zinssenkungserwartungen wohl nicht gedämpft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...