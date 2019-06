Pros Holdings ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf dynamische Preisalgorithmen, vor allem für Fluglinien und E-commerce, aber auch weitere Anwendungsfelder. Jeder weiß, dass bei Flügen es sehr unterschiedlich sein kann wie die Preise von einem Tag auf den anderen sind, was aber auch beim Onlinekauf gilt. Pros Holding kann dadurch seinen Kunden mehr Umsatz bringen, was einen hohen Kundennutzen des Produktes bedeutet. Aus Investorensicht spannend, hat sich das Unternehmen in den letzten Jahren zu einem Cloudanbieter gewandelt, der dazu noch mit dem Wunderwort AI arbeitet. Grund genug also für eine Videoanalyse, um zu schauen, ob die Bewertung von Pros Holding Dieser Artikel Pros Holdings Aktie: AI und Cloud SaaS für Dynamische Preisfestsetzung bei Flügen erschien zuerst auf investresearch.net. ...

