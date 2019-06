Integration mit Chronicle Security, Datadog, Elastic, Looker, Splunk und Sumo Logic vereinfachen Logmetrik

Cloudflare, ein führendes Unternehmen für Performance, Sicherheit und Verlässlichkeit des Internets, gab heute eine neue Partnerschaft mit Chronicle Security, Datadog, Elastic, Looker, Splunk und Sumo Logic bekannt, um die Performance- und Sicherheitsanalytiken mehr denn je zu vereinfachen. Gemeinsame Kunden können sich nun Sicherheitsereignisse und Trends im Datenverkehr auf jeder ihrer Internetwebseiten anzeigen lassen und dabei Cloudflare Protokolle mit weiteren Datenquellen kombinieren. Damit erhalten Kunden eine verbesserte Ende-zu-Ende Sichtbarkeit bei gleichzeitig angepasstem Monitoring und Alarmen für priorisierte Ereignisse alle über ihre bevorzugte Analyseplattform.

Früher erforderte die Extraktion und Analyse von Informationen aus Rohdatenprotokollen über Analytics-Plattformen von Drittparteien technische Erfahrung. Die Integrationsmechanismen von Cloudflare beseitigen diese Komplexität. Nun können gemeinsame Kunden einfach mit den bereits angewendeten Analytics-Werkzeugen auf Cloudflare-Protokolle und Metriken zugreifen und sie individuell anpassen. Mit vorgefertigten Cloudflare Dashboards lassen sich Eigenschaften des Datenverkehrs im Web im Detail analysieren, Angriffe und Entschärfungen verstehen sowie Einsichten in die Performance gewinnen. Diese neuen Integrationen grenzen mit zahlreichen Filtern die Analyse nach Datum und Uhrzeit, geografischem Standort, Gerätetyp und sonstigen Eigenschaften ein, um Ereignisse bis zu jeder einzelnen HTTP-Anfrage zu analysieren.

"Kunden sollten auf einfach anzuwendende Tools zugreifen können, mithilfe derer sie Einsichten in ihre Internetwebseiten erhalten", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Jetzt können sich Cloudflare-Kunden nahtlos in die Analytics-Plattformen integrieren, die sie sowieso schon anwenden."

Kunden, die Cloudflare Analytics verwenden, bieten sich folgende Vorteile:

Flexibilität der Plattform: Liefert Kunden die Flexibilität, genau die Analytics-Plattform zu nutzen, die ihrem Bedarf am besten entspricht.

Benutzerfreundlichkeit: Vereinfacht das Setup, sodass Kunden rasch Zugriff auf integrierte Funktionen erhalten.

Detaillierte Einsichten: Voreingestellte Funktionen und anpassbare Dashboards mit beinahe 100 Berichten. Damit können Kunden im globalen Cloudflare Netzwerk Einsicht in die Sicherheit, Performance und Verlässlichkeit ihrer Internetwebseiten gewinnen.

Ende-zu-Ende Sichtbarkeit: Kombiniert Cloudflare Protokolle mit anderen Datenquellen, zum Beispiel Ursprungsserverdaten, für eine verbesserte Ende-zu-Ende Sichtbarkeit.

Monitoring und Alarme: Damit legen Kunden fest, über welche Ereignisse sie benachrichtigt werden möchten, wann beispielsweise Fehler 404 oder Firewallregeln ausgelöst werden sollen.

Cloudflare Analytics Partner:

"Unternehmen benötigen kontinuierliche intelligente Prozesse von ihren modernen Anwendungen und Sicherheitslösungen, um ihren Kunden die bestmögliche digitale Erfahrung zu bieten. Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Cloudflare und liefern dem Unternehmen eine Analytics-Plattform mit cloudnativen Gerätedaten, um unsere gemeinsamen Kunden dabei zu unterstützen, umfassende und rasche Einsichten über Ereignisse und Verläufe auf ihren Webseiten und Anwendungen im Cloudflare Netzwerk zu gewinnen." John Coyle, VP of Business Development, Sumo Logic.

"Unsere Kunden verlassen sich für die vollständige Beobachtbarkeit über ihr gesamtes Dienstleistungsspektrum hinweg auf Datadog. So erkennen sie Probleme, bevor diese zu Ausfällen führen. Unsere Partnerschaft mit Cloudflare bringt uns wertschöpfende Metriken für Datenverkehr, Performance und Sicherheit, in umfassenderem Kontext und zur Zeitersparnis, wenn es darauf ankommt." Marc Weisman, Director of Product Management, Datadog

"Cloudflare liefert in unserem Analytics-System einen neuen und einzigartigen Kontextgrad. Über die Integration ist es unseren Kunden möglich, Bedrohungen ihrer Netzwerke durch Sichtbarkeit in Weltklassequalität zu erkennen." Ansh Patnaik, Chief Product Officer, Chronicle Security.

Cloudflare Analytics im Kundenbereich:

"Die Cloudflare-Integration und das Dashboard für Sumo Logic unterstützten uns dabei, uns direkt auf Datenverkehr, Sicherheit und Performance zu konzentrieren. Die Integration war einfach und direkt einsatzfähig. Diese Sammlung von Dashboards spart mir Stunden an Arbeit und war vom ersten Tag an wertschöpfend." Matthew Justice, Director of Engineering, TicketCity

"Mit Log Push von Cloudflare und Dashboard App von Sumo Logic erhalten wir eine vollständige Ende-zu-Ende Sichtbarkeit unserer Protokolle. Die Funktionen gewährleisten, dass wir für unsere gesamte Plattform eine ganzheitliche Ansicht von Bedrohungen für Informationen aufbauen können." Steven Rogers, Senior Systems Security Specialist, Ansarada

"Die Dashboards sind sehr gut strukturiert wir konnten Daten zuvor nicht so sehr im Detail rückverfolgen. Dies ist sowohl für das Monitoring im Alltag sinnvoll, als auch im Kontext der Markteinführung neuer Funktionen oder der Fehlerbehebung. Für die Arbeit mit der App muss ich mich nicht ständig einbringen, die Daten gehen automatisch ein. Das ist also ein sehr großer Bonus für mein Zeitmanagement. Somit haben wir damit einen bisher nicht erreichten Wert erhalten." Diana Streche, Data Engineer, Adore Me.

Heute können Cloudflare-Kunden die Cloudflare Integrationen mit ihrem bevorzugten Analytics-Dienstleister nutzen. Weitere Informationen über die Cloudflare Analytics-Partnerschaften finden Sie in den nachstehenden Ressourcen.

