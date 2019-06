München, Deutschland (ots) -



Pünktlich zum Beginn der dritten Screenforce Days nehmen unsere zwei eingefleischten Medienmacher das Event unter ihre Fittiche und grübeln über die Macht der Medien.



Dort dreht sich alles rund ums Fernsehen - also ein gefundenes Fressen für TV-Guru Kai Blasberg und Media-Ikone Thomas Koch.



Was steckt eigentlich hinter diesen zwei Tagen? Spielen Marken und Senderclaims dabei eine wichtige Rolle: Wie gelingt es einer Marke sich im Dschungel der Vielfalt durchzusetzen und in Erinnerung zu bleiben? Welche Macht haben Marken? Klar ist: Unsere "Zwei Herren mit Hund" bleiben mit ihren spannenden Anekdoten auf jeden Fall im Gedächtnis. Überzeugt euch selbst und hört zusätzlich im direkten Anschluss an die Folge in einer exklusiven Lesung von Kai Blasberg, warum das Herz von Fernsehen immer schlagen wird.



Sollte man nicht verpassen. Jetzt reinhören. Auf Spotify, iTunes und Soundcloud: www.soundcloud.com/zwei_herren_mit_hund



