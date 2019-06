BERLIN (Dow Jones)--Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat sich offen für eine zusätzliche Bepreisung von Kohlendioxid gezeigt, sofern sie nicht energieintensive Branchen betrifft. "Eine zusätzliche CO2-Bepreisung kann generell eine sinnvolle Ergänzung sein, um die Klimaziele zu erreichen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer in einer Stellungnahme, über die als erstes die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet hatte. "Bei den Unternehmen aus der Energiewirtschaft und der Industrie haben wir mit dem Emissionshandel aber bereits eine funktionierende CO2-Bepreisung", so Schweitzer. Daher müsse sich die Diskussion auf die übrigen Bereiche konzentrieren, zu denen vor allem Gebäude, Verkehr und die Landwirtschaft gehören.

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, diskutiert die große Koalition derzeit über zwei Modelle - entweder eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf weitere Sektoren oder eine zusätzliche CO2-Steuer. In einem umfangreichen Beschlusspapier, das Dow Jones Newswires vorliegt, fordert der DIHK-Vorstand eine möglichst internationale, zumindest aber europäische Abstimmung über die Maßnahmen zum Klimaschutz. "Bei einem rein nationalen Vorgehen sollten Zusatzbelastungen für die Betriebe daher kompensiert werden", so das Papier. "Denn Deutschlands Betriebe schultern bereits jetzt mit die höchsten Strompreise in Europa", erklärt Schweitzer.

Sollten auslandsaktive und energieintensive Unternehmen dennoch weiter belastet werden, fordert der DIHK-Präsident einen "rechtssicheren Ausgleich" für zusätzliche Kosten. Die Maßnahmen sollten mit zeitlichem Vorlauf eingeführt werden, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, in CO2-arme Technologien zu investieren. In der Gebäudewirtschaft müsse die zugesagte steuerliche Förderung der energetischen Sanierung schnell kommen.

