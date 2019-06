Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Mai prägte der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China das Geschehen an den Finanzmärkten, so die Experten von Union Investment.Zum Monatsende hin habe die US-Administration zudem mit Mexiko einen weiteren Schauplatz im Zollstreit eröffnet. Auch habe die Lage in Großbritannien für Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Die Wahrscheinlichkeit eines "harten Brexits" habe zugenommen. Darüber hinaus hätten sich die im Berichtsmonat veröffentlichten Konjunkturdaten und wirtschaftlichen Frühindikatoren nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt. Befürchtungen über eine Abschwächung des Welthandels würden zunehmend für Verunsicherung sorgen. ...

