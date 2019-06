Bern (ots) -



- Verbraucher erhalten digitale Selbstbestimmung zurück und können mit ihren Daten ab sofort erstmals selbst Geld verdienen - Integrationsmöglichkeiten unter anderem von Google, Facebook, Payback, Zalando und Amazon ermöglichen Unternehmen und Organisationen Zugang zu hochwertigen Datenprofilen. - Christian Kunz, CEO und Co-Gründer, revolutioniert mit dem innovativen Online-Daten-Marktplatz die bisherige Art der Wertschöpfung in der Datenwirtschaft



Auf BitsaboutMe, Europas erstem Online-Datenmarktplatz für faire Datendeals, können Verbraucher in Deutschland ab sofort ihre Daten gegen Geld oder geldwerte Vorteile tauschen. Ähnlich wie eBay vor 20 Jahren den Online-Handel demokratisiert hat, ermöglicht BitsaboutMe mit dem Daten-Marktplatz einen neuen, fairen Datenaustausch zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Konsumenten können erstmals alle Informationen über ihre persönlichen Online-Aktivitäten wie Social Media, E-Commerce und Kundenbindungsprogramme, die sonst über das ganze Internet verteilt sind, an einem sicheren Ort sammeln, transparent einsehen, kontrollieren und Interessierten anbieten. Damit können sie eine aktive und selbstbestimmte Rolle bei der Wertschöpfung aus ihren Daten spielen und erlangen die Souveränität über ihre Daten zurück. BitsaboutMe revolutioniert so die bisherige Wertschöpfungskette der Datenwirtschaft zwischen Datenhändlern und Unternehmen mit großen Mehrwerten für die Verbraucher und Datenkäufer, zwischen denen die Transaktionen nun unmittelbar erfolgen. Das in der Schweiz ansässige Startup wurde von Christian Kunz, Ex-CEO von ricardo.ch, der größten E-Commerce-Plattform der Schweiz, und Philippe Legendre, CTO von ricardo.ch gegründet. In der Schweiz startete BitsaboutMe 2017. Seitdem bieten hier immer mehr Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen Handel, Reisen, Automobil, Marktforschung, Theater, etc. Verbrauchern attraktive Daten-Deals an. Auch die renommierte Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) kooperiert mit BitsaboutMe für ein Forschungsprojekt zur Prävention ernährungsbedingter Krankheiten auf Basis von Einkaufsdaten. Nun startet BitsaboutMe seine Expansion nach Deutschland. Erste Daten-Deals für Verbraucher in Deutschland werden z.B. von Redzilla.de und naturzeit.de angeboten. Durch die Integrationsmöglichkeit unter anderem der Kundenprogramme von Payback, Zalando und Amazon können Unternehmen und Organisationen Zugang zu sehr hochwertigen Datenprofilen gegen Vergütung erhalten. Christian Kunz: "Wenn jeder Verbraucher bei BitsaboutMe seine eigenen digitalen Daten einsehen, kontrollieren und nun damit auch Geld verdienen kann, wird er sich des Werts seines "Datenschatzes" bewusst. Damit steigt die Bereitschaft, Daten unter transparenten Bedingungen mit Unternehmen gegen faire Vergütung zu teilen. Ab diesem Moment erhalten Unternehmen weitaus hochwertigere und umfassendere Datenprofile als bisher im Markt. Unternehmen, die sich an diesem Daten-Fairtrade beteiligen, werden entscheidende Wettbewerbsvorteile durch höheres Kundenvertrauen realisieren können. Kurzum: Eine echte Win-win-Situation", fasst Kunz den Mechanismus des BitsaboutMe-Marktplatzes zusammen.



Funktionsweise



Nach Registrierung auf BitsaboutMe können Internetnutzer ihre Daten-Accounts für Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), Online/Email (Google), E-Commerce-Sites (Amazon, Zalando) sowie von Kundenbindungsprogrammen (Payback) einfach hochladen. Mehrere Tausend Verbraucher haben bereits diesen nur ihnen zugänglichen Persönlichen Datenspeicher (PDS) aktiviert. Möchte ein Nutzer mit seinem gesamten oder frei wählbaren Teilen seines Datenprofils Geld verdienen oder geldwerte Vorteile erhalten, kann er diese über den Persönlichen Datenmarktplatz (PDM) interessierten Unternehmen oder Organisationen für eine zweck- und zeitgebundene Nutzung anbieten. Die Datenprofile bleiben solange unzugänglich, bis der Eigentümer einem Daten Deal mit detaillierten Angaben zu Daten, sowie dem Zweck und der Art der Datenverarbeitung explizit zugestimmt hat.



Mehrwert für Verbraucher



Dank effizienter Datenorganisation und einer cleveren Visualisierung werden große Mengen persönlicher Daten in einem Dashboard übersichtlich und intuitiv verständlich dargestellt. Über Volltextsuche sind alle Informationen nachvollziehbar, mit persönlich konfigurierbaren Widgets lassen sich Verhaltensweisen über definierte Zeiträume oder regionale Räume abbilden. Erstmalig erhält der Nutzer so einen 360-Grad Überblick über sein digitales Leben und damit auch die Möglichkeit, sein Online-Verhalten bei Bedarf zu verändern.



Mehrwert für Unternehmen



Unternehmen erleiden milliardenschwere Verluste durch Entscheidungen aufgrund fehlender, fehlerhafter oder veralteter Daten. Ein konsensbasierter Zugang zu qualitativ hochwertigen, aggregierten und stets aktuellen Daten direkt vom Verbraucher bietet den Unternehmen dazu nun eine attraktive Alternative. Sie können bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie auf ganz verschiedene Arten von diesem Austausch profitieren. Mit den auf dem Marktplatz erhältlichen Verbraucherdaten können Marketing und CRM verbessert sowie detaillierte Einsichten in das Markt- und Kundenverhalten gewonnen werden, sobald Nutzer zum Beispiel ihre Bewegungsprofile oder Einkaufsdaten anonymisiert teilen. BitsaboutMe hilft bei der Formulierung der Datenanfragen mit einem standardisierten Rahmen für Daten-Deals und stellt so sicher, dass die Daten anschließend sicher und konform mit der EU-Datenschutzgrundverordnung ausgetauscht werden.



Business Case



Persönliche Daten sind das Öl einer rasant wachsenden Datenindustrie, deren Potential allein in Europa auf mehr als 260 Milliarden Euro geschätzt wird. Die Nutzung der Plattform für Verbraucher ist kostenlos. Unternehmen bezahlen Verbraucher als Eigentümer der Daten und BitsaboutMe erhält eine Kommission für die sichere und transparente Abwicklung von Daten Deals.



BitsaboutMe visuell: https://www.youtube.com/watch?v=VJhHWn74Bd4&feature=youtu.be



Über BitsaboutMe



Das Schweizer Start-up BitsaboutMe betreibt einen innovativen Online-Daten-Marktplatz, auf dem Verbraucher ihr «digitales Ich» sicher verwalten und faire Daten-Deals mit Unternehmen und Organisationen eingehen können. Im Zentrum des europaweit ersten Marktplatzes dieser Art steht die Privatsphäre jedes einzelnen Nutzers. An einem Ort kann er seine Online-Konten zusammenführen, erhält einen transparenten 360-Grad Überblick über sein digitales Leben und damit volle Kontrolle über seine Daten. Die Marktplatz-Funktion befähigt den Verbraucher, persönliche Datenprofile gegen Vergütung sicher und selbstbestimmt mit Unternehmen und Organisationen zu teilen. www.bitsabout.me



