FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.06.2019 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANSDOWN TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1775 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES RELX PRICE TARGET TO 1925 (1750) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.19% TO 7408 (CLOSE: 7422.43) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3010 (3141) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES INITIATES PENNON GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 770 PENCE - JEFFERIES INITIATES SEVERN TRENT WITH 'BUY' - TARGET 2340 PENCE - JEFFERIES INITIATES UNITED UTILITIES WITH 'HOLD' - TARGET 870 PENCE - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 785 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1770 (1758) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RESUMES G4S WITH 'NEUTRAL' - TARGET 225 PENCE - LIBERUM CUTS RPS GROUP PRICE TARGET TO 170 (230) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES JUPITER FUND TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 480 (375) PENCE - RBC CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS TED BAKER TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 900 (1900) PENCE - STIFEL INITIATES ELEMENTIS WITH 'HOLD' - TARGET 155 PENCE - UBS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 900 (925) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 190 (195) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 230 (215) PENCE - UBS RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1080 (1000) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob