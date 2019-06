Zürich - Die Stimmung von Analysten mit Blick auf den Schweizer Konjunkturverlauf in den kommenden sechs Monaten hat sich im Juni erneut verschlechtert. Auslöser dafür sind die schwächelnde globale Industrieproduktion und der sino-amerikanische Handelskonflikt. Aufgehellt haben sich allerdings die mittelfristigen Erwartungen zu den Exporten, heisst es in einer am Mittwoch veröffentlichten...

