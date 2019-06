Valuation Research Group (VRG), die internationalen Tochtergesellschaften der Valuation Research Corporation (VRC), einem führenden Anbieter von unabhängiger Bewertungsunterstützung, haben eine Partnerschaftsvereinbarung mit ValueTrust Financial Advisors SE (ValueTrust) angekündigt, um globale Bewertungs- und Finanzberatungsdienstleistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) anzubieten.

"ValueTrust ist eine der führenden Bewertungs- und Finanzberatungsfirmen in der DACH-Region, und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten", sagte PJ Patel, Co-CEO von VRC. "Die Region bleibt einer der interessantesten Punkte Europas und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Christian Aders, Florian Starck und dem Rest des talentierten Teams von ValueTrust. Unsere Partnerschaft mit dem ValueTrust-Team unterstreicht unser Engagement, unsere Ressourcen in der Region zu vertiefen, während wir unser globales Dienstleistungsangebot weiter ausbauen."

ValueTrust bietet fachkundige Unternehmensbewertung und Finanzberatung für Führungskräfte und Investoren in anspruchsvollen Situationen: Transaktionen, Restrukturierung und Reorganisation, Streit- und Schiedsverfahren sowie strategisches Wert- und Portfoliomanagement. ValueTrust unterstützt seine Kunden in einem erfahrungsorientierten, partnerschaftlichen und unabhängigen Geist, indem es sich klar auf nachhaltige, praktikable Lösungen konzentriert, die sowohl theoretisch als auch rechtlich solide sind. Der Beratungsansatz von ValueTrust basiert auf langjähriger Projekterfahrung, der Kompetenz seiner Fachleute, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit seinen Kunden sowie der Unterstützung durch branchenerfahrene Senior Advisors.

Prof. Dr. Christian Aders, Managing Director von ValueTrust, sagte: "Wir sind außerordentlich froh über die Partnerschaft mit der Valuation Research Group und freuen uns darauf, unsere Erfahrungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz einzubringen, um die globale Reichweite der VRG zu erweitern."

Über VRG

VRG ist eine globale Bewertungskanzlei, die sachverständige und unabhängige Wertgutachten für Solvenz, Fairness, Wirtschaftsunternehmen, immaterielle Vermögenswerte, Grundkapital, Beteiligungen, Immobilien und Anlagevermögen erstellt. VRG verfügt über ein Netzwerk von über 1.300 Fachleuten, die sich in Büros in ganz Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich, Brasilien, China, Indien, Mexiko, Kanada, Argentinien, Australien und den USA befinden. Die US-Kanzlei firmiert unter VRC.

Über VRC

Valuation Research Corporation ist ein unabhängiges, globales Full-Service-Bewertungsunternehmen. Unser Schwerpunkt liegt ausschließlich auf Bewertungen, die ein Urteil über die Modellierung hinaus ermöglichen. Das Ergebnis liefert eine genaue und maßgeschneiderte Sicht auf den Wert Ihres Unternehmens. Seit 1975 haben unsere 150 inländischen Mitarbeiter und internationalen Tochtergesellschaften mit über 1.150 Bewertungsprofis objektive und fundierte Wertschätzungen für nationale und internationale Kunden erstellt. VRC hat Standorte in Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Milwaukee, New York, Princeton, San Francisco und Tampa sowie internationale Tochtergesellschaften in Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, China, Kolumbien, Deutschland, Indien, Japan, Luxemburg, Mexiko, Singapur, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

