Bonn (www.anleihencheck.de) - Die geldpolitische Situation ist heute eine andere als noch vor ein paar Jahren, so die Analysten von Postbank Research.Nachdem die EZB die Leitzinsen auf null Prozent bzw. in den negativen Bereich abgesenkt und Anleihen im Volumen von 2.600 Mrd. Euro angekauft habe, bestehe nur noch ein geringer Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik im Euroraum. Dabei hätten es die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen und die Normalisierung der Inflation in den vergangenen Jahren den Währungshütern durchaus ermöglicht, ihre ultraexpansiven Maßnahmen ohne ein Risiko größerer makroökonomischer Belastungen moderat zurückzufahren. Den Rückgang der Inflationserwartungen alleine auf den geringen Spielraum der EZB zu schieben, weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen durchzuführen, greife allerdings zu kurz. So seien auch in den USA massive Zweifel am Erreichen des Inflationsziels aufgekommen, obwohl die US-Notenbank den Ausstieg aus der Krisenpolitik weit vorangetrieben habe und heute wieder über Spielräume zur Lockerung ihrer Geldpolitik verfüge. ...

