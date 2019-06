Der US-Finanzminister hat gerade gesagt, dass das Handelsabkommen mit China zu 90% fertig sei, was zu mehr Marktoptimismus führte, da die Anleger auf das wichtige Trump-Xi-Treffen an diesem Wochenende warten. Diese Bemerkung ist nicht neu (wurde bereits im April verkündet), aber die Marktreaktion zeigt, wie wichtig der Handelsstreit für die Märkte ist. Der DE30 notiert 100 Punkte oberhalb des heutigen Tiefs und führt an den europäischen Märkten die Gewinne an.

