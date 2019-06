Bremerhaven (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Es ist eine Reise um die Welt binnen weniger Stunden. Immer entlang des achten Längengrads, der Hauptattraktion im Klimahaus Bremerhaven. Über neun Orte und fünf Kontinente führt das Vergnügen die Besucher in wenigen Stunden und sensibilisiert sie für den Klimaschutz - ohne zu moralisieren, den Zeigefinger zu heben. In Reisestationen wie Sardinien, Niger oder der Antarktis lernen die Besucher Menschen kennen und erfahren von deren Herausforderungen im Umgang mit dem Klimawandel weltweit. Ein Spaziergang durch den Regenwald Kameruns? Ein Aufenthalt am feinkörnigen Sandstrand Samoas? Alles zu Fuß! Aufwändig gestaltete Kulissen, wechselnde Temperaturen und über 250 an den Originalschauplätzen lebende Tierarten runden den Eindruck einer "echten" Weltreise zu den Klimahotspots ab.



Am 27. Juni 2009 hat das weltweit einzigartige Klimahaus erstmals seine Türen geöffnet. Ist seitdem Besuchermagnet, Garant für eine wachsende Wertschöpfung ringsum und fördert nebenbei das Image einer ehemals krisengeplagten Seestadt.



Das Klimahaus Bremerhaven zählt mit weit über fünf Millionen Besuchern zu den meistbesuchten Wissens- und Erlebniswelten Deutschlands und wird von nahezu 100 Prozent der Besucher weiterempfohlen. Es ist in dieser Form einzigartig und als Klimaerlebniswelt bis heute globaler Vorreiter.



Lange vor der aktuellen gesellschaftspolitischen Debatte um die Auswirkungen des Klimawandels hat die Wissens- und Erlebniswelt auf 11.500 Quadratmetern damit begonnen, auf dieses wichtige Thema hinzuweisen und dazu Wissen zu vermitteln. Es ist ein von der UNESCO wiederholt ausgezeichneter außerschulischer Lernort der höchsten Kategorie.



"Unser Ziel, das Klimahaus zu einem internationalen Kompetenzzentrum zur Vermittlung von Klimathemen zu machen, haben wir erreicht. Das ist ein großer Ansporn, uns als Veranstaltungshaus weiter für den Klimaschutz zu engagieren und das Bewusstsein für Themen wie z. B. Extremwetterrisiken zu fördern", sagt Arne Dunker, Mit-Begründer und Geschäftsführer des Klimahauses Bremerhaven 8° Ost.



OTS: Klimahaus Bremerhaven newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118429 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118429.rss2



Pressekontakt: Klimahaus Bremerhaven 8° Ost Ansprechpartner für Redaktionen: Holger Bockholt Klimahaus® Betriebsgesellschaft mbH, Am Längengrad 8, 27568 Bremerhaven, Tel. 0471/ 902030-28 E-Mail: bockholt@klimahaus-bremerhaven.de, www.klimahaus-bremerhaven.de