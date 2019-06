Sat.1 plant für die neue TV-Saison nach der Sommerpause eine Reihe neuer Formate. Dazu gehört "Nächste Ausfahrt Liebe", nach Angaben des Senders "Deutschlands erste Dating-Show auf vier Rädern". Dabei treffen sich zwei Singles zum Blind Date im Auto. Auf der Fahrt hilft das Dating-Navi den beiden Kandidaten mit zum Teil überraschenden Fragen beim ersten Kennenlernen, wie Sat.1 am Mittwoch beim Branchenevent "Screenforce Days" in Köln mitteilte. Der Start der neuen Show ist für den Herbst angepeilt.

Eine neue Krimireihe mit dem Arbeitstitel "Todesfrist" startet ebenfalls im Herbst. Die Fälle basieren auf den Romanen des österreichischen Bestsellerautors Andreas Gruber. Josefine Preuß übernimmt die Hauptrolle der Kommissarin Sabine Nemez, die eine Mordserie aufklären muss.

Außerdem steht im Herbst die zweite Staffel von "Die Martina Hill Show" an. Die auch aus der "heute show" bekannte Komikerin parodiert erneut prominente Frauen aus Politik und Fernsehen, schlüpft in ungewöhnliche Rollen und präsentiert Neues aus der Rubrik "Rebecca und Larissa on tour".

Für das Frühjahr 2020 stellt der Sender ein Comeback von "Big Brother" in Aussicht. Die Reality-Show war im Jahr 2000 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Das Besondere an dem Format ist vor allem, dass die Zuschauer den Kandidaten rund um die Uhr zugucken können, die auf engem Raum zusammenleben, während Kameras und Mikrofone ununterbrochen aufzeichnen, was passiert. "Im Frühjahr 2020 wird sich zeigen, dass das Experiment "Big Brother" nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat", kündigt Sat.1 an.

Auch für das nächste Frühjahr ist die neue Sitcom mit dem Arbeitstitel "Think Big" geplant. Hanna Plaß spielt darin Nicole Pütz, eine junge Frau aus dem Plattenbau in Köln-Chorweiler, große Klappe, aber mit Herz und chronisch unterschätzt. Und sie weiß, was sie will: Um den Traum vom eigenen Nagelstudio zu verwirklichen, studiert sie mit gekauftem Abi BWL./ah/DP/men

