Ab Juli können Stahlimporte aus Drittländern in die EU um fünf Prozent steigen. Europas Stahlbranche läuft Sturm - und verlangt von Brüssel Klimaschutz-Zölle für einen fairen Wettbewerb.

Ungünstiger könnte der Zeitpunkt für Stahlhersteller in Europa wie Thyssenkrupp, ArcelorMittal und Salzgitter nicht sein. Wenn Brüssel wie geplant am ersten Juli die Stahlkontingente für Importe in die EU um fünf Prozent erhöht, dann droht sich die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage der europäischen Stahlhersteller noch zu verschärfen. Schon jetzt leidet die Branche unter einer "Stahlschwemme". Wenn Brüssel wie geplant die Stahl-Kontingente für Importe erhöht, fürchtet die Branche noch mehr Einfuhren aus Drittländern wie der Türkei oder Russland. Die Folge: Die hiesigen Hütten kommen unter noch höheren wirtschaftlichen Druck.

Als Reaktion auf die von den USA verhängten Strafzölle auf Eisen-, Stahl- und Aluminiumerzeugnisse hatte die EU im Sommer 2018 vorläufige Zollkontingente für die Einfuhr bestimmter Stahlerzeugnisse beschlossen. Ziel sollte sein, Handelsumlenkungen von den USA in die EU zu vermeiden und damit die Stahlindustrie vor internationaler Konkurrenz zu schützen. Festgelegt hatte Brüssel, dass ein zusätzlicher Zoll auf Stahlimporte von 25 Prozent erhoben wird, sobald festgelegte Importmengen ausgeschöpft sind. Diese Kontingente sollen nun ab ersten Juli um fünf Prozent erhöht werden. Dagegen läuft die europäische Stahlindustrie Sturm.

Die moderaten Schutzmaßnahmen haben ihre stabilisierende Wirkung offensichtlich verfehlt. Die durchschnittlichen Importe der ersten vier Monate 2019 liegen 62 Prozent über dem auch schon hohen Importvolumen von 2014, heißt es beim deutschen Stahlhersteller Salzgitter. "Die im globalen Stahlmarkt errichteten Handelshemmnisse haben, wie befürchtet, zu einer massiven Umleitung der Warenströme geführt", sagt Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandschef der Salzgitter AG, der WirtschaftsWoche. Deshalb dürfe die geplante Erhöhung der Importquoten um ...

