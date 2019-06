Sparkassen-Kunden können noch in diesem Jahr mit Apple Pay zahlen. Zunächst jedoch müssen sie dafür Kredit- oder Debitkarten hinterlegen.

Der Bezahldienst Apple Pay wird noch in diesem Jahr bei den Sparkassen in Deutschland starten - aber zunächst ohne die Unterstützung der populären Girocard. Das sagte die zuständige Apple-Managerin Jennifer Bailey am Mittwoch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Gleichzeitig bestätigte die Sparkassen-Finanzgruppe über Twitter und auf Facebook den Start: "Die Sparkassen werden Apple Pay noch in diesem Jahr in Deutschland einführen und den Kunden diese einfache, sichere und vertrauliche Zahlungsweise anbieten." Auf der Apple-Homepage waren die Sparkassen allerdings noch nicht augeführt.

Ab wann ...

