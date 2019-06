Bremen (ots) - Die Bundesligasaison startet am Freitag, 16. August 2019 in die Saison 2019/2020. Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die für die kommende Spielzeit eine Jahresakkreditierung beantragen möchten bitten wir, ihren Antrag in Form des vollständig ausgefüllten DFL-Formulars, inklusiv aller notwendigen, im Formular aufgeführten Unterlagen sowie persönlich unterschrieben bis Mittwoch 10. Juli 2019, bei der Direktion Kommunikation einzureichen. Für die personalisierten Jahresakkreditierungen benötigen wir zudem ein Passfoto. Unvollständig eingereichte Akkreditierungsunterlagen können leider nicht bearbeitet werden. Das Akkreditierungs-Formular (gilt auch für Dauerakkreditierungen) bitten wir bei der DFL unter folgendem Link herunterzuladen: https://www.dfl.de/de/media-center/medienrichtlinien -und-akkreditierungen.html Medienkontakt für Akkreditierungen beim SV Werder Bremen: Marita Hanke E-Mail: medien@werder.de FAX: 0421-43459153 Postanschrift: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA Direktion Kommunikation Franz-Böhmert-Str. 1c 28205 Bremen



