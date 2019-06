Für Sparer sind die niedrigen Zinsen ein Graus. Auf dem Konto wird das Geld weniger, weil die Gebühren die Mini-Zinsen meist übersteigen. Und nach Abzug der Inflation ist der Wertverlust noch größer. Was tun?

Bundesanleihen gelten mit einer Laufzeit von zehn Jahren europaweit als Referenzanlage unter den festverzinslichen Wertpapieren. Derzeit notieren sie mit einer leicht negativen Rendite. Zieht man die moderate Inflation ab, ergibt sich eine negative Realverzinsung von 1,4 Prozent. Hochgerechnet auf zehn Jahre vernichten Sparer so rund 14% ihres in Bundesanleihen investierten Vermögens.

Doch nicht nur der deutsche Anleihemarkt weist eine negative Realrendite auf. Unter den größten 30 Staatsanleihemärkten der Welt verlieren Anleger derzeit auf rund der Hälfte der Märkte nach Abzug der Inflation Geld. Bei Unternehmensanleihen sieht es nicht besser aus. Wer eine auskömmliche Rendite sucht, wird an den Anleihemärkten kaum noch fündig. Mit Ausnahme der USA: Dort rentieren Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit mit 2,1 Prozent und auch Unternehmensanleihen werfen etwas mehr ab als in Europa. Allerdings geht man mit Anlagen in den Vereinigten Staaten ein Währungsrisiko ein, das den Zinsertrag schnell zunichtemachen kann.

Abseits des Anleihesegments sieht es nicht viel besser aus. Immobilien sind sehr teuer und auch an den Aktienmärkten liegt die Bewertung etwas über den historischen Durchschnittswerten. Es darf nicht viel schiefgehen, sonst werden die ohnehin spärlichen Ertragserwartungen noch verfehlt. Es sei denn, der Atem der Anleger ist lang genug, um mögliche Kursrücksetzer auszuhalten. Dreh- und Angelpunkt in den kommenden zwölf Monaten bleiben für die Aktionäre die hohen Dividendenausschüttungen ...

