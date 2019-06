Ein wenig Esoterik gefällig? Dann könnte eine aktuelle Auswertung der Hamburger Sutor Bank interessant sein. Die Analyse zeigt tatsächlich, dass Anleger bei Neumond profitieren können.Wenn es darum geht, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt an der Börse zu finden, klammern sich Anleger gerne an einfach nachvollziehbare Regeln. Viele Börsenweisheiten wie etwa "Sell in May and go away" versprechen Orientierung. Wie zufällig solche Timing-Vorgaben allerding sein können, belegt nun eine Auswertung der Sutor Bank. Die Privatbank hat die Wertentwicklung des amerikanischen Börsenindex S&P 500 in den vergangenen 91 Jahren analysiert - und zwar nach, ja richtig: Mondphasen. Für viele naturverbundene Menschen liefern die verschiedenen Gezeiten des Mondes Anhaltspunkte für den richtigen Zeitpunkt für alle möglichen Verrichtungen und Vorhaben - vom Aussäen von Pflanzen bis hin zu Haare schneiden und Diät. Denn, so formuliert es die Sutor Bank: "Den Mondphasen werden gerne bestimmte Eigenschaften und Kräfte zugeschrieben. Der Neumond etwa sei die beste Zeit für Neuanfänge und perfekt zum Entgiften. Vollmondnächte sollen ideal sein für Besinnung und wichtige Entscheidungen - und gut für die Geburtenrate, aber schlecht für den Schlaf. Bei abnehmendem Mond gelte es, sich stärker zurück zu ziehen und Wissen aus bisherigen Erfahrungen zu schöpfen, auch Abnehmen soll in diesen Tagen leichter fallen. Beim zunehmenden Mond gedeihe Neugepflanztes angeblich besonders gut, alles stehe im Zeichen des Wachstums und Aufbaus. Die Vermutung liegt daher nahe, dass die Phase des zunehmenden Mondes auch auf die Geldanlage positiv wirken könnte."

