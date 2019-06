Gossau - Erst am Montag hat die Migros Ostschweiz den Abbau von 90 Stellen in der Zentrale bekanntgegeben. Nun folgt die Mitteilung, dass der Betrieb der Sportanlage Gründenmoos in St. Gallen mit 75 Angestellten aufgegeben wird. Für sie wird im Unternehmen eine Lösung gesucht. Seit 1981 betreibt die Migros Ostschweiz im Gründenmoos, im Westen der Stadt St. Gallen...

Den vollständigen Artikel lesen ...