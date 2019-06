Sphinx Resources Ltd.: Sphinx signe une convention d'option visant un projet à haut potentiel en or, argent et cuivre dans la ceinture volcanique de l'Île-du-Grand-Calumet

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 26 juin 2019 / Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX- V: SFX) annonce la signature d'une convention d'option visant le projet Calumet- Nord (le « Projet ») à haut potentiel en or, argent et cuivre dans la ceinture volcanique protérozoïque de l'Île-du-Grand-Calumet (MRC de Pontiac, Québec).

Le Projet est constitué de 42 claims (24,5 km2) et est immédiatement adjacent au nord et à l'est ( figure 1 ) de l'ancienne mine New Calumet qui a produit de 1944 à 1968 3,8 millions de tonnes de minerai à une teneur de 5,8% Zn, 1,6% Pb, 65 g/t Ag et 0,4 g/t Au (réf. 1). À la suite de la cessation en 1971 aux États-Unis de la fixation à 35$ US du cours de l'once d'or, les intersections aurifères de cette ancienne mine ont suscité un vif regain d'intérêt. C'est dans cette foulée que Lacana Mining Corp. a recoupé 17 m titrant 5,4 g/t Au dans la zone Migmatite sous- jacente de 15 m au gisement exploité (réf. 2, p. iv).

La convention d'option visant le Projet a été signée avec son propriétaire, Ressources Tranchemontagne ltée (« Tranchemontagne »), et prévoit que l'option pourra être levée par Sphinx en contrepartie du paiement d'un montant global de 200 000 $ payable en deux versements, soit 100 000 $ à la signature de la convention d'option et 100 000 $ au 20 juin 2020, et de l'octroi d'une redevance de 1 % sur le revenu net de fonderie, rachetable par la Société en tout temps en échange d'un paiement de 1 000 000 $ en argent.

Tranchemontagne est une filiale à part entière de Gardin Inc., une société contrôlée par M. Michel Gauthier. Ce dernier est administrateur de Sphinx. Cette transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Sphinx avec l'abstention nominale de M. Gauthier. Cette transaction est conditionnelle à l'approbation par la Bourse de croissance TSX-V. Aucun honoraire d'intermédiation ne sera payé par la Société en rapport à cette convention d'option.

Puisque Tranchemontagne est une « personne apparentée » à la Société, la convention d'option constitue une « opération avec une personne apparentée » en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement MI 61-101 »). Des dispenses de l'obligation d'évaluation officielle en vertu du Règlement MI 61-101 sont disponibles car la juste valeur marchande du Projet ne dépasse pas 25% de la capitalisation boursière de la Société comme déterminé de bonne foi par le conseil d'administration (selon le paragraphe 5.5 a) du Règlement Mi 61-101) et aucun titre de la Société n'est inscrit à la cote d'une bourse visée par le paragraphe 5.5 b) du Règlement MI 61-101. De plus, une dispense de l'obligation d'approbation des porteurs minoritaires est aussi disponible puisque la juste valeur marchande du Projet ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société comme déterminée de bonne foi par le conseil d'administration (selon le paragraphe 5.7 a) du Règlement MI 61-101).

Plusieurs indices d'or, d'argent, de cuivre, de plomb et de zinc sont déjà connus dans les roches volcaniques du Projet ( figure 1 ). Ils en confirment le fort potentiel. Ainsi un échantillon choisi de l'indice Cordierite, situé à 4 km au Nord-Est de l'ancienne mine New Calumet, a donné 1 g/t Au, 65 g/t Ag, 0,38 % Pb, 0,19 % Zn et 0,09 % Cu (réf 3, p. 13). Par ailleurs, un échantillon choisi prélevé dans une excavation carrée de 5 m x 5 m du début du 20e siècle découverte sous un pin plus que centenaire (cf. Lasalle, figure 1 ) a donné 0,75 g/t Au, 54 g/t Ag, 5,22 % Zn, 4,5% Pb (réf. 3, p. 13). L'altération associée à cette minéralisation (cf. photo 1 sur le site web de Sphinx) est identique à celle du minerai de la New Calumet. Enfin, en 2018, Tranchemontagne a mis au jour cette excavation (cf. Shea, figure 1 ). L'analyse d'un échantillon choisi d'un bloc de taille métrique extrait a révélé des teneurs de 1,27 g/t Au et 3,84 % Cu. Les échantillons choisis et les photographies référencées correspondent à des intervalles et à des échantillons sélectionnés et ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation présente sur le Projet.

La roche hôte est une 'dalmatianite' à sillimanite, feldspath potassique et muscovite (cf. photo 2 sur le site internet de Sphinx). Cette roche d'altération volcanogène est en tout point semblable au SHMU ('sillimanite-muscovite schist') proximal a l'important gisement d'argent Cannington exploité par la compagnie South32 Limited en Australie (ressources minérales de 35 millions de tonnes titrant 498 g/t Ag, 11,1 % Pb et 4,1 % Zn selon l'information publiée par BHP Billiton en 2004).

En 2016, SOQUEM a effectué un relevé électromagnétique et magnétique aéroporté sur le Projet. Ce relevé, le premier à être réalisé sur le Projet, a révélé de nombreuses anomalies, entre autres au voisinage des gîtes Cordiérite, Lasalle et Shea ( figure 1 ). Ces cibles n'ont jamais été explorées. Hormis aux voisinages d'une ancienne mine de nickel (Cowan, figure 1 ) il n'y a que six (6) forages historiques qui aient été implantés sur le Projet.

À la suite de la signature de cette convention d'option, Monsieur Jérémie Ryan, président de Sphinx a déclaré: "Avec cette convention d'option, Sphinx accélère sa recherche systématique de gisements d'or, d'argent et de métaux usuels dans les ceintures volcaniques du sud-ouest du Québec, une juridiction de premier ordre pour le développement de projets miniers".

Références

Rapport annuel 1968 de New Calumet Mines Ltd. Bishop, C. and Villeneuve, D., 1987. Report on the New Calumet mine gold property, Grand Calumet Township, Southwestern Quebec. Lacana Mining Corp., 77 pages, rapport statutaire GM 44397 déposé au M.E.R.N.Q. Bishop, C. and Gamble, D., 1991. Report on geological prospecting and geophysical magnetic and VLF-EM surveys on the Bérard property, rapport statutaire GM 50750 déposé au M.E.R.N.Q.

Personnes qualifiées

Ce communiqué de presse a été préparé par François Biron ing. et Normand Champigny, ing., tous les deux administrateurs et personnes qualifiées de la Société en vertu du Règlement canadien 43-101.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société d'exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux usuels (zinc, cuivre, plomb) et de métaux précieux (palladium, platine, or et argent). La Société est tout particulièrement active dans la MRC de Pontiac où réside son président et chef de la direction. Elle est forte d'un important actionnariat local qui contribue à l'acceptabilité sociale.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819 664 2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi.

LA SOURCE: Ressources Sphinx ltée

View source version on accesswire.com:https://www.accesswire.com/549915/Sphinx-signe-une-convention-doption-visant-un-projet-haut-potentiel-en-or-argent-et-cuivre-dans-la-ceinture-volcanique-de-lle-du-Grand-Calumet