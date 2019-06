New York (www.anleihencheck.de) - Wer weiß eine gute Aktienmarktrally nicht zu schätzen? Wir tun es zweifellos, so Joseph V. Amato, Chief Investment Officer Equities bei Neuberger Berman.Viel wichtiger sei aber die Frage, ob die Wirtschaft wirklich niedrigere Zinsen brauche.Vor drei Wochen sei deutlich geworden, wie sehr den Märkten der "Powell Put" gefalle, also die Möglichkeit einer Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte. Letzte Woche seien die US-Notenbank (FED) und Mario Draghi von der Europäischen Zentralbank (EZB) dann noch expansiver geworden. ...

