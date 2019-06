++ Europäische Aktien eröffnen am Mittwoch nach gemischter Asien-Sitzung tiefer ++ EZB-Präsident Mario Draghi testet rechtliche Grenzen für quantitative Lockerung ++ DE30 unterschreitet wichtige Unterstützung ++Der Start des Handels am Mittwoch war nicht sonderlich erfolgreich, trotz einiger ermutigender Kommentare von Bloomberg, wonach die USA offenbar bereit sind, eine weitere Runde von Zöllen gegen China auszusetzen (betroffen sind Waren im Wert von 300 Mrd. USD). Allerdings war die Stimmung auch in Asien nicht optimistisch, da die chinesischen Indizes den Tag flach beendeten und der japanische Nikkei um 0,5% nachgab. In Zukunft könnte man annehmen, dass Aktienanleger Schwierigkeiten haben könnten, starke Gründe zu finden, um die aktuelle Bewertung von Aktien in Europa oder den USA zu rechtfertigen. Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich in letzter Zeit verschlechtert, und die großen Zentralbanken haben begonnen, über die Notwendigkeit einer lockeren Geldpolitik ...

