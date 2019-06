Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Gute Neuigkeiten für Serienfreunde: Die Coal Valley Saga geht weiter! Nach den ersten 4 Staffeln sendet Bibel TV ab Juli auch die 5. Staffel der Westernserie nach dem Buch der Erfolgsautorin Janette Oke. Jeweils Dienstag um 21:00 Uhr können die Zuschauer das Schicksal der Lehrerin Elizabeth Thatcher verfolgen, die es freiwillig in die unwirtliche Kleinstadt im Norden Kanadas verschlagen hat, wo sie unbeeindruckt von Widerständen ihren eigenen Weg verfolgt. "When Calls The Heart", so der Originaltitel der Serie, beschreibt das Leben in der Minenstadt Coal Valley Anfang des 20.Jahrhunderts.



Die Darsteller: Elizabeth Thatcher (Erin Krakow), Constable Jack Thornton (Daniel Lissing), Abigail Stanton (Lori Loughlin), Pastor Frank Hogan (Mark Adrian Humphrey), Henri Gowen (Martin Cummins), Bill Avery (Jack Wagner), Rosemary LeVeaux (Pascale Hutton), Leland Coulter (Kavan Smith) und andere



Inszeniert wurde die Serie u.a. von Michael Landon jr., der auch an vielen Janette Oke Spielfilmen beteiligt war, die auch den Bibel TV Zuschauern bekannt sind: Neben "Liebe wird wachsen" und "Liebe trägt durch" zeichnete Landon jr. als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor unter anderem für "Kannst du mir vergeben? - Das Schicksal der Katie Lapp" und "Das Ultimative Leben" verantwortlich.



Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar: http://www.bibeltv.de/presse/ oder in der Bibel TV Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.php



Über Bibel TV:



Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.de



www.bibeltv.de



OTS: Bibel TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55188 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55188.rss2



Pressekontakt: Für Rückfragen: Bibel TV Stiftung gGmbH Wandalenweg 26 20097 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470 Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18 Email: presse@bibeltv.de www.bibeltv.de