Enschede, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die regionale Bahn SNCF TER wählt Sqills und dessen Partner Wiremind zu seinen Partnern bei der Bereitstellung der bewährten S3-Passegier-SaaS-Lösung für Reservierungen. In Verbindung mit der Ertragsmanagementlösung CAYZN wird S3 TER-Passagieren, die zwischen regionalen städtischen Zielen in Frankreich reisen, eine Reihe neuer Angebote unterbreiten.



SNCF TER entschied sich nach einer umfangreichen Marktumfrage und Ausschreibung im Rahmen seiner "CAP TER2020"-Strategie für Sqills S3 Passenger. Das Ziel des Unternehmens ist es, sein Regionalverkehrsangebot zu erweitern und ein komplettes Reiseerlebnis für TER-Fernzüge in Selbstbedienung hinzuzufügen.



Die bewährte und flexible Struktur des S3-Passenger-Produkts mit Tausenden von direkt einsatzfähigen Funktionen, flexibler Implementierung und wettbewerbsorientierter Wirtschaftlichkeit war entscheidend für die Entscheidung von SNCF TER, diese Partnerschaft mit Sqills einzugehen und von seinem hervorragenden Portfolio an Dienstleistungen zu profitieren, um die regionalen Bahninventar- und Reservierungsanforderungen sowie die dynamischen Preisanforderungen zu erfüllen.



Wouter Cassee, Vorstandsmitglied von Sqills, sagte: "Sqills ist mit seinem Unternehmenziel für 2021 auf dem richtigen Kurs, der weltweit führende SaaS-Software-Anbieter für Langstrecken-Reservierung und Vertriebssoftware zu werden, und hat im Jahr 2019 bereits Verträge mit 22 neuen Betreibern abgeschlossen. Stärkung der Transportunternehmen mit S3 Passenger durch die Schaffung eines geschäftlichen und technischen Standards in der Fernbahn- und Busindustrie.



"Wir werden unermüdlich fortfahren, immer mehr und immer bessere Dienstleistungen für Bahn- und Buspassagiere entwickeln, um die Anzahl der Menschen zu erhöhen, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen, und zu einem besseren Kundenerlebnis beizutragen."



Eric Steil, Marketing & Innovation Director von SNCF TER, kommentierte: "SNCF TER ist mit einer tiefgreifenden Transformation seines Wertversprechens für seine Kunden und für die französischen Regionen beschäftigt. Unsere Partnerschaft mit Sqills und Wiremind wird Innovation und Digitalisierung vorantreiben, um neue hochwertige Dienstleistungen für TER-Kunden im Fernverkehr zu ermöglichen, die unsere "Krono"-Linien nutzen. Wir sind begeistert von diesem wichtigen Schritt in die Zukunft von TER."



Über Sqills



S3 Passenger ist die branchenführende SaaS-basierte Bestands-, Buchungs- und Reservierungssuite auf dem Markt. Tausende vorkonfigurierte Funktionen ermöglichen den Bahn- und Buskunden, von bewährter Technologie, kurzen Einführungszeiten und leistungsstarken Selbstbedienungsfunktionen zu profitieren.



Im Jahr 2018 verarbeitete S3 Passenger von Squills über 4 Milliarden Reiseanfragen und 31,5 Millionen Passagiersegmente. Sqills bietet Verkaufs- und Vertriebssoftwarelösungen für 28 Kunden weltweit wie Irish Rail, SNCF/OUIGO, Thalys/IZY, Rail Delivery Group und viele andere - nähere Informationen finden Sie auf Sqills.com (https://www.sqills.com/).



OTS: Sqills newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115608 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115608.rss2



Pressekontakt: Alexander Mul | alexander.mul@sqills.com | +31-88-774-5570