Sonntag, 7. Juli 2019, 11.30 und 18.00 Uhr Erstausstrahlungen



Am 25. Juni 2019 wird der "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke" verliehen. 3sat zeigt die Zusammenfassung der Verleihung am Sonntag, 7. Juli 2019, um 11.30 Uhr. Um 18.00 Uhr folgt ein "kinokino extra" mit den Höhepunkten vom 37. Filmfest München (27. Juni bis 6. Juli).



Mit dem "Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke" werden am 25. Juni 2019 Filmkünstlerinnen und -künstler gewürdigt, die sich mit ihren Werken für Toleranz, Humanität und Aufklärung einsetzen. 3sat zeigt eine 90-minütige Zusammenfassung der Preisverleihung aus dem Münchner Cuvilliés-Theater.



Beim Filmfest München stellen auch in diesem Jahr wieder renommierte Filmemacherinnen und Filmemacher, junge Talente, Stars und Newcomer ihre neuen Werke vor. In 30 Minuten zeigt "kinokino extra" Interviews, Begegnungen und große Premieren und berichtet von den neuen Entdeckungen und Trends. Und: "kinokino extra" ist dabei, wenn der "Förderpreis Neues Deutsches Kino" und der "CineMerit Award" verliehen werden.



