IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM expandiert und errichtet CBD-Vertriebsbüro in Europa

VANCOUVER, British Columbia, 26. Juni 2019- MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (OTCBB: MYMMF) (MYM oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Frau Kirsty Morrison als Territory Manager mit der Leitung des Standorts Europa betraut wurde. Frau Morrison wird von London (England) aus das europäische CBD-Verkaufs- und Vertriebsteam beaufsichtigen.

Frau Morrison hat im britischen CBD-Wachstumsmarkt wertvolle Kontakte geknüpft, die als Ausgangsbasis für den weiteren Geschäftsbetrieb in Europa genutzt werden. Das Unternehmen prüft derzeit eine Reihe von Projektchancen in Europa und will sich als internationaler Spezialist für den Massenvertrieb von CBD-Isolaten und Spezialprodukten etablieren.

Im Einklang mit unserer strategischen Planung heißen wir Kirsty in unserer MYM-Familie herzlich willkommen und freuen uns schon darauf, unseren CBD-Vertrieb in Europa auszubauen, meint Howard Steinberg, CEO von MYM. Europa ist einer der wachstumsstärksten Märkte für CBD-Produkte und wird laut Prognosen im Jahr 2023 die 2-Milliarden-Dollar-Marke knacken. MYM will sich als Vorreiter in dieser Entwicklung positionieren und das Unternehmen zu einer führenden Größe beim Import und Vertrieb von CBD-Produkten ausbauen.

Frau Morrison hat im britischen Gastgewerbe zehn Jahre lang als Operations Manager einen Betrieb geleitet. Als Sales Manager einer internationalen Eventagentur koordinierte sie Veranstaltungen in aller Welt für vermögende Kunden und Luxusmarken. Zuletzt war Frau Morrison in beratender Funktion in der kanadischen Cannabisbranche tätig, wo sie profunde Kenntnisse im Verkauf, Vertrieb und in der Vermarktung von CBD-Produkten erwarb.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das sich der globalen Verbreitung von Cannabis und Hanf verschrieben hat. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

FÜR DAS BOARD:

Howard Steinberg, CEO

MYM Nutraceuticals Inc.

www.mym.ca

Investor Relations

Billy Casselman

778-522-2261

investors@mym.ca

Bleiben Sie über MYM auf dem Laufenden mit unseren Social-Media-Kanälen:

Twitter: @mymnutra

Facebook: @mymnutra

Instagram: @mymnutra

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Beurteilungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch die geschätzten Produktionsvolumina, die geschätzten Einnahmen und der Bruttogewinn. Solche Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren. Die Leser finden eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, mit denen das Unternehmen in Ausübung seiner Geschäftstätigkeit konfrontiert ist, in der Stellungnahme und Analyse der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar, weshalb die entsprechenden Informationen auch nicht als verlässlich angesehen werden sollten. Die Canadian Securities Exchange (CSE-Markt oder CNSX-Markt) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten(laut Definition dieses Begriffes in der im U.S. Securities Act veröffentlichten Vorschrift S) nicht verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungsverpflichtung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47164

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47164&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA55406 A1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA55406A1012

AXC0184 2019-06-26/13:27