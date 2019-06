Gießen/Fockbek (ots) - +++ Insgesamt 65 % der Anteile aus Familienbesitz veräußert +++ Haspa BGM Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH neuer Minderheitsbeteiligter +++ weiterer Gesellschafter wird Dirk Zernitz +++ Sonntag begleitet den gesamten Verkaufsprozess +++



Mit Wirkung vom 21. Mai 2019 veräußert der bisher alleinige Gesellschafter Fritz Dethlefsen 65 % seiner Anteile, während die restlichen 35 % weiterhin in Familienbesitz bleiben. Die Haspa BGM Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH hat eine Minderheitsbeteiligung von 49,9 % abgeschlossen. Der langjährige operative Geschäftsführer Herr Dirk Zernitz erhält im Zuge der Transaktion 15,1 % der Geschäftsanteile.



"Ich wollte vor allem einen starken strategischen Partner ins Boot holen, um in einem Nischenmarkt weiter wachsen zu können", begründet Fritz Dethlefsen seinen Verkauf. Im Zuge derselbenTransaktion beteiligt er außerdem einen aktiven Mitarbeiter, um auch die Nähe zum operativen Tagesgeschäft im Kreis der Gesellschafter zu haben. Beide Entscheidungen sind Ergebnis eines zwölfmonatigen Verkaufsprozesses, den die Sonntag Corporate Finance aus Gießen intensiv begleitet hat.



Für die Wachstumsfinanzierung durch Nachfolgeregelung wurden sowohl institutionelle als auch strategische Investoren und MBI-Kandidaten zu einem anonymen Bieterverfahren eingeladen. Aus dem Kreis der Interessenten kamen zehn Bewerber in die letzte Runde, deren Auswahlgespräche von den Sonntag-Beratern Andreas Schuster und David Weidmann moderiert wurden. "Beide haben mich persönlich sehr intensiv und geduldig begleitet. Ihre objektive Beratung, ohne Drängen, stets meine Interessen wahrend, waren ein enorm wichtiger Bestandteil des Abschlusserfolgs." So fasst Fritz Dethlefsen den Verkaufsprozess zusammen, den er in die Hände von Nachfolge-Experten gelegt hat, obwohl er selbst als MBI-Unternehmenskäufer bereits Erfahrungen mit Transaktionen sammeln konnte.



Über Sonntag



Die Sonntag Corporate Finance GmbH aus Gießen ist als M&A-Berater auf die Nachfolgeregelung im bonitätsstarken deutschen Mittelstand spezialisiert. Dabei hat sie den Prozess der "Anonymen Marktwertermittlung" entwickelt - ein geheimes Bieterverfahren, bei dem Verkäufer und Berater sich auf Basis echter Gebote dem später zu erzielenden Kaufpreis nähern. Zur Sonntag-Unternehmensgruppe gehören die drei Tochterunternehmen Nachfolgekontor GmbH, Kapitalkontor GmbH und Immobilienkontor GmbH - alle ebenfalls in Gießen ansässig.



Über Braase



Die Braase GmbH & Co. KG Spedition & Logistik ist seit ihrer Gründung 1971 auf den Transport großvolumiger Fahrzeuge spezialisiert. Das Unternehmen aus Fockbek agiert international und bedient mit seinen über 70 Mitarbeitern Kunden aus der Freizeitbranche und der Nutzfahrzeugindustrie. Für die genannten Fahrzeugtypen stellt Braase als weiteren Service auch Lagerflächen zur Verfügung.



Über Haspa BGM



Die Haspa BGM Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH ist einer der führenden Eigenkapitalinvestoren in Norddeutschland. Als langjähriger Partner mittelständischer Unternehmen bietet die Gesellschaft maßgeschneiderte, langfristige Lösungen insbesondere für Wachstumsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen.



