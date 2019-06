Die Analysten erwarten, dass sich der Photovoltaik-Zubau in Europa in den kommenden drei Jahren auf 20 Gigawatt verdoppeln wird. Für Deutschland erwarten sie bis 2024 eine Nachfrage von 31 Gigawatt und damit ein Gigawatt mehr als in Spanien in den kommenden fünf Jahren. Dabei werden immer mehr Projekte außerhalb staatlicher Solarförderung realisiert.Nicht nur Solarpower Europe ist zuversichtlich, was die Entwicklung des europäischen Photovoltaik-Marktes in naher Zukunft angeht. Wood Mackenzie veröffentlichte am Mittwoch seine Analyse, wonach in den nächsten drei Jahren eine Verdopplung der Nachfrage ...

