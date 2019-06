Zürich - Die Artisa Group hat von Swiss Life eine Liegenschaft an der Schwarztorstrasse / Belpstrasse in Bern erworben. Das Gebäude wird in den nächsten zwei Jahren umgebaut und es entstehen auf 7200 Quadratmeter rund 190 Micro-Wohnungen. Bern ist - nach Zürich, Lugano und Lausanne - die vierte Stadt in der Schweiz, in der die Artisa Group das Micro-Living-Konzept auf breiter Basis umsetzen...

