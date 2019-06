Politik und Unternehmen brauchen Konjunkturprognosen als Entscheidungshilfen. Leider liegen die Volkswirte oft falsch. Nun wollen gleich mehrere Forschungsinstitute die Vorhersagen verbessern, stoßen aber an Grenzen.

An die schlechteste Prognose seiner Lebens kann sich Christoph Schmidt gut erinnern. "Keine Frage: Das war im Krisenjahr 2009", sagt der Chef des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR). Die Wirtschaftsweisen hatten für Deutschland ein Nullwachstum vorausgesagt, am Ende kam es zu einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von fünf Prozent. Seitdem ist Schmidt klar: "Ökonomen brauchen eine gewisse Demut und müssen sich der Grenzen ihrer Tuns bewusst sein."

Diese Grenzen zeigen sich auch aktuell. Bei den Wachstumsprognosen fürs erste Quartal lag die Zunft "ziemlich daneben", gesteht Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des ifo Instituts. Insgesamt habe man "den aktuellen Abschwung relativ schlecht vorhergesagt". In den vergangenen Tagen setzte bei Deutschlands Top-Prognostikern eine erneute Revisionswelle ein. Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung senkte seine Wachstumsschätzung für 2019 um 0,1 Punkte auf 0,8 Prozent, auch die DIW-Kollegen gingen um 0,1 Punkte runter. Das Institut für Weltwirtschaft korrigierte sich sogar um 0,4 Punkte auf 0,6 Prozent.

Macht es da überhaupt noch Sinn, dass Scharen von Volkswirten mithilfe aufwendiger Modelle in die Zukunft blicken, wenn ein Tweet von Donald Trump jede Prognose zur Makulatur machen kann? Sollte man es nicht lieber mit dem Bankier Hermann Josef Abs (1901-1994) halten, der einst befand: "Ich habe mich in Voraussagen über Währungsrelationen nie geirrt - weil ich keine abgegeben habe."

Diffuse Signale, aber auch strukturelle Schwächen

Für SVR-Chef Schmidt wäre das eine "Flucht der Ökonomen aus der Verantwortung". Prognosen hätten trotz aller Schwächen einen hohen Informationswert. In der Tat ist der Blick in die konjunkturelle Glaskugel eine wichtige Planungsgrundlage für Politik und Wirtschaft. Unternehmen lassen Prognosen in ihre Produktions- und Investitionspläne einfließen. Regierungen brauchen eine realistische ...

