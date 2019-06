So muss das sein: Selbst wenn die Konkurrenz das Thema ist, sollte man in der Schlagzeile stehen. Die Amazon-Aktie macht es gerade mal wieder vor. Zwar fiel das Wertpapier am Dienstag um 1,9 Prozent auf 1,878 US-Dollar, wie das Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Mittwoch berichtete, aber so mancher Analyst setzt trotzdem auf den Online-Handelsriesen.

Cloud-Sparte als Wachstumstreiber

So zitiert das Börsenmagazin John DiFucci, Analyst bei Jefferies. DiFucci hatte sich über Microsofts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...