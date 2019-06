BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wenig Hoffnungen, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran beim G20-Gipfel am Wochenende beigelegt werden kann. "Ich mache mir keine Illussionen von G20 bezüglich von außenpolitischen Fragen, die im UN-Sicherheitsrat nicht zu lösen sind", sagte Merkel anlässlich der Regierungsbefragung im Deutschen Bundestag. Zwar werde es beim G20-Treffen viele Gespräche geben zur Lösung von Sicherheitsproblemen. "Wir dürfen G20 aber auch nicht überfrachten", sagte Merkel.

Die USA hatten eine Teilnahme Irans an der jüngsten Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York blockiert. Eine Einigung war auch deswegen schwierig, weil Russland fest an der Seite des Iran steht.

Am Freitag und Samstag versammeln sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer beim G20-Gipfel im japanischen Osaka. Bei dem Treffen wird es auch um die Spannungen der USA mit dem Iran und Nordkorea sowie um den Handelskonflikt mit China gehen.

Kurz vor Beginn des Gipfels rief EU-Ratspräsident Donald Tusk die Gipfelteilnehmer zur Verantwortung auf. "Die globale Bühne darf keine Arena werden, in der die Stärkeren den Schwächeren ohne Bedenken ihre Bedingungen diktieren, in der Egoismus über Solidarität und nationalistische Gefühle über gesunden Menschenverstand dominieren", sagte Tusk in Nagasaki.

