Wien (pta022/26.06.2019/13:45) - Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte die Unternehmensgruppe Gurktaler mit EUR 0,9 Mio. einen um 13,3 % höheren Umsatz aus Pachterlösen als im Vorjahr. Dabei handelt es sich um die Pachterträge für den Vertrieb der Marken Gurktaler Alpenkräuter, Rossbacher und Leibwächter. Das Betriebsergebnis (EBIT) wird mit EUR 0,4 Mio. nach EUR 0,3 Mio. im Vorjahr ausgewiesen. Die At-Equity-Beteiligung in Ungarn brachte einen Gewinnanteil von EUR 2,0 Mio. nach EUR 1,7 Mio. im Vorjahr. Das Finanzergebnis im Ausmaß von EUR 0,4 Mio. nach EUR 0,5 Mio. im Vorjahr umfasst im Wesentlichen das Beteiligungsergebnis der Underberg GmbH & Co KG mit Sitz in Rheinberg, Deutschland, mit EUR 0,4 Mio. nach EUR 0,6 Mio. im Vorjahr und Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 0 Mio. nach EUR 0,1 Mio. im Vorjahr. An Ertragsteuern wurden im Geschäftsjahr 2018/2019 EUR 0,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,1 Mio.) verbucht. Das Konzernjahresergebnis beträgt in Summe EUR 2,7 Mio. nach EUR 2,5 Mio. im Vorjahr. Daraus resultiert ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 1,19 (Vorjahr EUR 1,10). Der Vorstand wird der Hauptversammlung am 12. September 2019 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,16 je bezugsberechtigter Aktie (Stamm- und Vorzugsaktie) auszuschütten.



Der Vorstand 26. Juni 2019



