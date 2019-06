Slack hat sich erfolgreich eingereiht in die Liste der Börsengänge. Nach Uber, Zoom und Beyond Meat. Das kann man nach einem Kursplus von 50 Prozent durchaus feststellen. Trotzdem: In der Bewertung von gut 21 Milliarden Dollar steckt viel Phantasie - denn noch schreibt Slack Verluste. Eine Einschätzung dazu von David Kunz, Managing Director bei der BX Swiss. Die BX Swiss ist eine vollregulierte Schweizer Börse mit Sitz in Zürich, (früher; BX Berne eXchange) und dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz unterstellt. Mit einem über 135-jährigen Bestehen blickt die BX Swiss auf eine lange und erfolgreiche Historie zurück. Die Börse ist Mitglied des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte (SVSP). Das umfassende Angebot von über 3.400 Aktien, 630 ETFs, 2.000 Zertifikaten und zukünftig auch 20.000 Derivaten der BX Swiss steht Schweizer Anlegern von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr zur Verfügung. https://www.finanzen.ch/derivate/deribx