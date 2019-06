TINA, Trump Collar, Trade, … die Triple "T"s der Börsen. Die Börsen stehen aktuell stark unter dem Einfluss obiger Themenhalter. Im globalen Wettbewerb um den stärksten Einfluss auf das Sentiment der Kapitalmärkte haben diese drei "T"s aktuell gewonnen. Natürlich bleibt der Rest, wie Iran, Brexit, Nordkorea oder Feinstaub als "Potential" für künftige Manöver, aber derzeit gehört die Welt den Tripple "T"s. Was sind nun diese Drei? TINA ist nichts anderes als die Abkürzung für "There Is No Alternative". Gemeint ist damit der Investitionsdruck vieler professioneller Anleger, die nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen. Hintergrund hierfür ist ein ganz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...