Die Schweizer Börse Six droht, den Zugang zum EU-Markt zu verlieren. Die Schweiz will mit gleichen Waffen zurückschlagen - mit einer kuriosen Konsequenz.

Wird die Schweiz zur Bananenrepublik? Zumindest aus Sicht der EU droht dem Nachbarland dieses Schicksal: Ende der Juni könnte die Eidgenossenschaft ihren Status als "äquivalenter Drittstaat" im Börsenhandel verlieren. Die EU benutzt diese Drohung, um die Schweiz dazu zu bringen, ein Rahmenabkommen abzuschließen: Darin sind wichtige Fragen zwischen den Ländern geregelt, unter anderem der Bereich Finanzmarkt. Sollte die EU ihre Drohung wahr machen, würde die Schweiz in Sachen Börsenrecht nach europäischen Standards in einer Liga mit Mauritius, den Bermudas oder Abu-Dhabi spielen.

Die Börsenäquivalenz ermöglicht es der Schweizer Börse Six, Geschäfte mit Kunden in Europa zu machen, weil die EU die Regulierung in der Eidgenossenschaft als gleichwertig mit den europäischen Regeln anerkannt wird. Verliert die Schweiz diese Äquivalenz, wäre das für die Eidgenossen mehr als nur ein Imageschaden: Die Schweizer Börse, Heimat von wichtigen Aktien wie Novartis oder Nestlé, könnte ihren Zugang zum europäischen Markt verlieren.

Eine fehlende Handelsmöglichkeit an EU-Marktplätzen kann für Investmentgesellschaften wie Versicherungen oder Pensionskassen, die keine freie Wahl des Börsenplatzes haben, ein Problem sein. Für sie dürfte der Aufwand zum Handel von Schweizer Aktien steigen.

Seit mittlerweile fünf Jahren verhandelt die Schweiz mit der Europäischen Union über ein Rahmenabkommen, das die bisherigen bilateralen Verträge in wichtigen Bereichen, zusammenfassen soll. Doch eine Einigung ist nicht in Sicht, und ein Ultimatum aus Brüssel läuft demnächst aus.

Die EU-Kommission hatte die Börse als Faustpfand für die Gespräche benutzt: Sie will die Börsenäquivalenz nur verlängern, wenn es Fortschritte bei den Verhandlungen um das Rahmenabkommen gibt. Geholfen hat diese Taktik offenbar nicht: Das Rahmenabkommen gilt in der Schweiz in der jetzigen Fassung als nicht ...

