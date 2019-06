Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 78 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Während die Zollthematik vorerst an Brisanz verloren habe, sei das Risiko eines harten Brexit wieder gestiegen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den Strukturwandel mit geringer Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung und auf regulatorische Herausforderungen. Derweil habe der Autobauer angekündigt, seine E-Mobilitätsstrategie zu beschleunigen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 10:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2019 / 10:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

