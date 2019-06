In der Diskussion um neue Organspende-Regeln hat SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach für eine Umstellung auf eine Widerspruchslösung geworben. Diese werde in 20 von 28 EU-Staaten praktiziert und sei auch ethisch geboten, sagte er am Mittwoch im Bundestag bei der ersten Debatte über konkrete fraktionsübergreifende Entwürfe. Jeder wolle im Zweifel Empfänger eines Organs sein. Dann müsse es zumindest die Pflicht geben, dass man bereit sei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und gegebenenfalls zu widersprechen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die mit anderen Abgeordneten einen gegensätzlichen Entwurf eingebracht hat, wandte sich gegen diesen Ansatz. In einer so höchstpersönlichen Frage müsse man die Situation jedes einzelnen Menschen im Blick haben. In der Verfassung sei aus guten Gründen das Recht auf die Unversehrtheit des eigenen Körpers verankert. Die Gruppe um Baerbock und Linke-Chefin Katja Kipping schlägt vor, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweisabholen auf das Thema Organspende angesprochen werden.

Dem steht die Gruppe um Lauterbach und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegenüber. Sie schlägt eine "doppelte Widerspruchslösung" vor. Demnach sollen alle Volljährigen grundsätzlich als Spender gelten. Man soll dazu aber später noch Nein sagen können, ansonsten wäre auch noch bei Angehörigen nachzufragen./sam/DP/stw

