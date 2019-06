Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums könnten laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters versuchen, beim Ankauf von Staatsanleihen ihrer Regierung mit einem Trick das so genannte Emittentenlimit zu umgehen. Reuters meldet unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte Quellen, in nationalen Zentralbanken werde geprüft, ob einer Zentralbank nicht ihr Stimmrecht als Anleihegläubigerin entzogen werden könnte, weil sie direkt mit dem Emittenten in Verbindung stünden. Dieser Vorgang wird "Disenfranchisement" genannt. Die nationalen Zentralbanken des Euroraum kaufen im Rahmen des APP-Programm nur Staatsanleihen ihres eigenen Staats.

Einige der Euroraum-Zentralbanken besitzen bereits nahezu 33 Prozent "ihrer" Staatsanleihen. Diese Obergrenze hat die EZB, dem Eurosystem selbst verordnet. Damit will sie verhindern, dass nationale Zentralbanken wie die Bundesbank eine Staatsschuldenrestrukturierung torpedieren, weil sie einem Schuldenerlass nicht zustimmen dürfen. Daran hindert sie nämlich das Verbot der monetären Staatsfinanzierung.

Die in den Anleiheklauseln festgeschriebene Sperrminorität liegt im Falle einer Gläubigerversammlung bei 33 Prozent des anwesenden Stimmvolumens. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Urteil Ende vergangenen Jahres allerdings keine konkrete Obergrenze mehr genannt, sondern lediglich den prinzipiellen Nutzen solcher Obergrenzen betont.

EZB-Präsident Mario Draghi hatte nach der jüngsten Ratssitzung unter Verweis auf dieses Urteil gesagt, die EZB habe noch "beträchtlichen Spielraum" für Anleihekäufe. Das würde bedeuten, dass die EZB das Emittentenlimit beispielsweise auf 50 Prozent anheben könnte. Die nun angeblich von einigen Zentralbanken geprüfte Möglichkeit liefe darauf hinaus, dass das Limit von 33 Prozent bedeutungslos würde.

June 26, 2019

