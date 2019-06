WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Führung in Teheran erneut vor einem militärischen Konflikt gewarnt und zugleich betont, dass er keinen Krieg wolle. Trump sagte dem Sender Fox Business am Mittwoch auf die Frage, ob die USA in den Krieg mit dem Iran zögen: "Ich hoffe, dass wir das nicht tun. Aber wir sind in einer sehr starken Position, wenn etwas passieren sollte." Er fügte hinzu: "Wenn etwas passieren sollte, würde es nicht sehr lange dauern." Trump betonte: "Ich rede nicht von Bodentruppen, ich rede nicht davon, dass wir eine Million Soldaten schicken würden."/cy/DP/stw

