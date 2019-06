Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj: Ovaro arvioi alihankintaverkostostoaan

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 26.6.2019 klo 17.00

Ovaro arvioi alihankintaverkostostoaan

Ovaro on ulkoistanut kiinteistöjohtamisen, vuokrauksen, isännöinnin ja emoyhtiön taloushallinnon palvelut. Yhtiö on irtisanonut pääosan palvelusopimuksista tarkoituksenaan loppuvuoden aikana rakentaa ajanmukainen ja tehokas toimintamalli yhdessä valittavien palveluntoimittajien kanssa. Tarjouksia pyydetään sekä nykyisiltä että uusilta palveluntuottajilta. Nyt arvioinnin kohteena olevat ulkoistetut palvelut muodostavat merkittävän osan Ovaro-konsernin hallinnon kustannuksista. Toimenpide on osa Ovaron saneeraus- ja kehitysohjelmaa, jossa tavoitteena on luoda Ovarosta normaali, hyvin kannattava kiinteistösijoitusyhtiö.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Kari Sainio, p. 0400 209 147

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet