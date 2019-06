Bremen (ots) - 3nach9



In der Fernsehshow "Let's Dance" gehörte Barbara Becker zu den 14 tanzwilligen Prominenten, die das Publikum begeisterten. Die sportliche Designerin und geschiedene Ehefrau des ehemaligen Profi-Tennisspielers Boris Becker schaffte es an der Seite von Tanzpartner Massimo Sinató bis in die neunte Show. Bei 3nach9 erzählt die Mutter von zwei Söhnen, welches dabei ihre größte Herausforderung war und verrät, wie ihren Kindern Noah und Elias ihr Auftritt gefallen hat.



Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: den Liedermacher Herman van Veen, die Sängerin Dagmar Koller, den Schriftsteller Wladimir Kaminer, den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, den Autor Joe Bausch und den Wissenschaftsjournalisten Michael Büker.



Musik: Weltstar Jamie Cullum



Lars Klingbeil



Obwohl Lars Klingbeil mit seinen 41 Jahren noch zu den jüngeren Politikern zählt, gehört er im Bundestag mittlerweile zu den alten Hasen und wird sogar als neuer Chef der SPD gehandelt. Warum sich der Generalsekretär dazu entschlossen hat, künftig lieber auf sein Augenbrauen-Piercing zu verzichten, und er sich als Sohn eines Berufssoldaten für den Zivildienst bei der Bahnhofsmission entschieden hat, erzählt der gebürtige Soltauer bei 3nach9.



Herman van Veen



Im Mai 1974 hatte der Niederländer Herman van Veen im Sendesaal des WDR seinen ersten Auftritt in Deutschland. Seitdem hat der Sänger hierzulande die Sympathien fest auf seiner Seite. Bei 3nach9 erinnert er sich, wie er mit sieben Jahren das Singen für sich entdeckt hat, und blickt zurück auf sein Leben.



Dagmar Koller



Am 5. Dezember 1993 veränderte sich das Leben des damaligen Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk innerhalb von Sekunden - durch eine Briefbombe verlor er Finger und eine Hand blieb für immer verstümmelt. Seine Ehefrau Dagmar Koller leistete erste Hilfe. Wie sie den Anschlag erlebte und die Zeit danach erinnert, berichtet die erfolgreiche Sängerin und Tänzerin bei 3nach9.



Wladimir Kaminer



Mit seinem Roman "Russendisko" ist er weltweit bekannt geworden: Schriftsteller und Kolumnist Wladimir Kaminer. Der gebürtige Moskauer lebt mit seiner Familie in Berlin, obwohl seiner Meinung nach "Russen und Deutsche oft aneinander vorbei reden." Wieso er Klaus Wowereit gerne als Bürgermeister beerbt hätte, was er an Kreuzfahrten liebt und wie er die aktuelle politische Situation Russlands einschätzt, erzählt Kaminer bei 3nach9.



Michael Büker



Was hält den Mond am Himmel und woraus besteht er eigentlich? 50 Jahre nach der ersten Mondlandung hat sich Wissenschaftsjournalist Michael Büker eingehend mit dem beliebten Himmelskörper beschäftigt. Warum ihn der Mond so fasziniert, wie gefährlich schwarze Löcher wirklich sind und weshalb er bei seinen Vorträgen auch heute noch den strengen Blick seiner ehemaligen Physiklehrerin im Nacken spürt - das erzählt der Science-Slammer und Diplomphysiker bei 3nach9.



Joe Bausch



Joe Bausch war nicht nur Knast-Arzt der Justizvollzugsanstalt Werl. Nebenbei trat er regelmäßig als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner "Tatort" auf. Wie es ihm nach über 30 Jahren Gefängnisleben heute geht, erzählt der Pensionär bei 3nach9.



