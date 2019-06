Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits stützen am Mittwochnachmittag weiterhin die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.374 Punkte und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,2 Prozent auf 3.450 Punkte an. Besonders stark zeigt sich die Chip-Branche, aber auch Adidas und Thyssenkrupp.

Am Mittag hatten die Kurse noch stärker zugelegt, angetrieben von Aussagen des US-Finanzministers Steven Mnuchin. Er sagte, die USA und China stünden kurz vor dem Abschluss eines Handelsabkommens: "Wir haben etwa 90 Prozent des Weges dorthin geschafft und ich denke, es gibt einen Weg, dies zu einem Abschluss zu bringen", sagte er in einem Interview mit CNBC in Bahrain.

Mnuchin erklärte weiter, er sei zuversichtlich, dass US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping bei dem bevorstehenden G20-Treffen Fortschritte bei den festgefahrenen Gesprächen machen könnten.

Allerdings verweisen Marktteilnehmer auch darauf, dass "die letzten 10 Prozent des Wegs die schwierigsten sein könnten. Die Deutsche Bank sieht hohe Hürden bei den Gesprächen und geht nicht von einer Lösung aus. In diesem Sinne äußert sich auch die Union Bancaire Privee - in ihrem Hauptszenario gehen die Analysten weder von einer Lösung des Handelskonflikts noch einem Zusammenbruch der Gespräche aus.

Etwas gedämpft wird die Stimmung am Nachmittag auch von schwachen US-Konjunkturzahlen: Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sind im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent gefallen und damit deutlich stärker als um die erwarteten 0,3 Prozent.

Von der Hoffnung auf eine Lösung des Handelskonflikts profitieren die Autowerte, deren Index um 0,9 Prozent anzieht. Aber auch Banken zeigen sich mit einem Index-Plus von 0,8 Prozent deutlich erholt. Pharma-Aktien und Versorger stehen dagegen mit leichten Abschlägen auf der Verliererseite. Sehr fest sind auch die Stahlwerte, die als erste unter dem Handelsstreit und den Zöllen gelitten hatten.

Thyssenkrupp im Fahrstuhl nach oben - Spekulationen um Kone

Im DAX wird die Gewinnerliste von Thyssenkrupp angeführt. Sie schießen um 7,9 Prozent nach oben auf 12,62 Euro. Die Aktie wird von einem Bericht im "Platow Brief" gestützt, laut dem Kone ein konkretes Gebot für die Aufzugsparte von Thyssen vorbereitet. Im Handel ist zudem von Shorteindeckungen die Rede.

Sehr stark zeigen sich Adidas mit einem Plus von 3 Prozent auf 271,05 Euro. Berenberg hat die Einstufung auf "Buy" von "Hold" erhöht, während Goldman Sachs das Kursziel auf 315 von 206 Euro nach oben genommen hat.

Brenntag von Syrien-Ermittlungen belastet - Jost von Platzierung

Brenntag verlieren dagegen deutliche 6,6 Prozent. Der Essener Chemie-Großhändler hat nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, Bayerischem Rundfunk und dem Tamedia-Medienhaus über eine Schweizer Konzerntochter mit Isopropanol und Diethylamin waffenfähige Chemikalien an ein syrisches Pharmaunternehmen mit Verbindungen zum Regime von Baschar al-Assad verkauft. Die Staatsanwaltschaft Essen hat nach eigenen Angaben ein Verfahren eingeleitet und prüft die Aufnahme von Ermittlungen.

Jost Werke fallen nach einer Platzierung um 8,3 Prozent auf 20,85 Euro. Insgesamt seien 1,53 Millionen Stücke zu einem Preis von 31 Euro untergebracht worden, die aus dem Besitz institutioneller Anleger stammen, heißt es. Dies stellt einen hohen Abschlag zum Schlusskurs vom Vortag bei 33,65 Euro dar. Entsprechend verschnupft reagieren die Investoren.

Micron stützen Chip-Branche

Von positiven Nachrichten für das Sentiment im Chipsektor ist im Handel mit Blick auf Micron Technology die Rede. Das Unternehmen hat in seinem Drittquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Wichtiger noch: Der größte US-Hersteller von Speicherchips sieht erste Anzeichen einer Nachfrageerholung und überraschte mit der Nachricht, dass seit zwei Wochen auch wieder die chinesische Huawei beliefert wird - zumindest teilweise. Infineon gewinnen 0,4 Prozent und STMicro 3 Prozent. Siltronic ziehen um 3,7 Prozent an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.450,48 0,18 6,12 14,96 Stoxx-50 3.170,32 -0,10 -3,27 14,86 DAX 12.274,44 0,38 46,00 16,25 MDAX 25.333,65 -0,44 -111,34 17,35 TecDAX 2.829,34 -0,37 -10,43 15,47 SDAX 11.167,76 0,17 18,80 17,44 FTSE 7.426,51 0,06 4,08 10,32 CAC 5.516,01 0,03 1,44 16,60 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,32 0,01 -0,56 US-Zehnjahresrendite 2,02 0,03 -0,66 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1355 -0,12% 1,1362 1,1384 -1,0% EUR/JPY 122,24 +0,36% 122,06 121,74 -2,8% EUR/CHF 1,1101 +0,12% 1,1093 1,1069 -1,4% EUR/GBP 0,8955 -0,04% 0,8963 0,8948 -0,5% USD/JPY 107,64 +0,46% 107,42 106,95 -1,8% GBP/USD 1,2682 -0,05% 1,2678 1,2722 -0,6% Bitcoin BTC/USD 12.834,75 +11,11% 12.576,75 11.334,75 +245,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,45 57,83 +2,8% 1,62 +24,9% Brent/ICE 66,15 65,05 +1,7% 1,10 +19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.406,63 1.423,25 -1,2% -16,62 +9,7% Silber (Spot) 15,27 15,38 -0,7% -0,11 -1,5% Platin (Spot) 808,34 810,50 -0,3% -2,16 +1,5% Kupfer-Future 2,72 2,74 -0,5% -0,01 +3,1% ===

