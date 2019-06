Der Deka-ImmobilienGlobal ist ein offener Immobilienfonds, der im Jahr 2002 aufgelegt wurde. Er ist damit bereits mehr als 15 Jahre am Markt vertreten. Der Fonds investiert in Gewerbeimmobilien, vornehmlich in Bürogebäude und Einkaufszentren. Zusätzlich wird auch in Hotels und Logistikzentren investiert. Es handelt sich um einen global investierenden Fonds, der in Europa, in Nord- und Lateinamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum Immobilieninvestments tätigt. Das investierte Vermögen wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...