Das Achtelfinale ist vorbei. Alle Begegnungen des Viertelfinales bei der FIFA Frauen-WM in Frankreich stehen fest. Das Erste überträgt am Samstag, 29. Juni 2019, live ab 18:30 Uhr das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft, die bei der WM bislang schon deutlich gezeigt hat, dass sie ein Titelanwärter ist. Doch der Gegner in Rennes heißt Schweden - eine Mannschaft, die in diesem Turnier ebenfalls bislang überzeugen konnte. Außerdem wäre ein Sieg für die Skandinavierinnen eine wichtige Revanche - seit 24 Jahren konnte Schweden kein Entscheidungsspiel bei WM, EM oder Olympischen Spielen gegen Deutschland gewinnen. Die letzte bittere Niederlage war das verlorene Finale bei den Olympischen Spielen in Rio. Das Duell gegen Schweden wird also keine leichte Aufgabe für das deutsche Team um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg.



Bereits vorher (Anstoß: 15:00 Uhr) zeigt Das Erste die Begegnung Italien - Niederlande aus Valenciennes. Beide Viertelfinalisten taten sich im Achtelfinale gegen ihre Gegner aus Asien schwer. Das niederländische Team schaffte es sogar nur mit viel Glück eine Runde weiter. Mit Spannung wird erwartet, ob der amtierende Europameister gegen die Auswahl aus Italien, die alles daran setzen wird, zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein WM-Halbfinale zu erreichen, mehr Durchsetzungsvermögen zeigen wird.



ARD-Expertin Nia Künzer und Moderator Claus Lufen führen live ab 14:30 Uhr durch den Sendetag im Ersten. Das Spiel Italien - Niederlande kommentiert Stephanie Baczyk, das deutsche Viertelfinale Bernd Schmelzer.



"Die FIFA Frauen-WM im Ersten ist für uns ein voller Erfolg. Regelmäßig sitzen auch bei nicht-deutschen Spielen bis zu drei Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Bei den Partien mit deutscher Beteiligung sind es sogar bis zu sechs Millionen. Allein in der Vorrunde hatten wir Marktanteile bei den Spielen der Deutschen bis zu 35 Prozent", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Es ist eine tolle Bestätigung für uns, dass unser redaktionelles Konzept aufgegangen ist."



Darüber hinaus plant Das Erste zwischen den beiden Viertelfinal-Begegnungen eine lange Zusammenfassung von der Beachvolleyball-WM in Hamburg. Hier haben am Samstag um 13:00 Uhr Julius Thole und Clemens Wickler ihren ersten Auftritt bei der Heim-WM.



Am Sonntag, 30. Juni 2019, bietet Das Erste außerdem ein wenig Abwechslung von der FIFA Frauen-WM: Das vielseitige Livesport-Programm zwischen 12:00 und 16:25 Uhr beinhaltet Triathlon - die Ironman-EM in Frankfurt, Beachvolleyball - die WM in Hamburg - sowie das Leichtathletik-Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Um 18:00 Uhr berichtet die "Sportschau" von den sportlichen Geschehnissen des Tages. Sollte die deutsche U21-Nationalmannschaft außerdem das Halbfinale am Donnerstag gewinnen, zeigt Das Erste live ab 20:15 Uhr das Finale der U21-EM aus Udine.



DIE SENDEPLANUNG IM ERSTEN:



Samstag, 29. Juni 2019



14:30-20:45 Uhr FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Frankreich 2019 Sportschau Moderation: Claus Lufen Expertin: Nia Künzer Viertelfinale Italien - Niederlande Reporterin: Stephanie Baczyk Übertragung aus Valenciennes ca. 17:05 Uhr Beachvolleyball-Weltmeisterschaft Reporter: Robert Hunke Zusammenfassung aus Hamburg



Viertelfinale Deutschland - Schweden Reporter: Bernd Schmelzer Übertragung aus Rennes



Sonntag, 30. Juni 2019



12:00-16:25 Uhr Sportschau Triathlon Ironman-Europameisterschaften Reporter: Dirk Froberg Übertragung aus Frankfurt ca. 12:55 Uhr Beachvolleyball-Weltmeisterschaft Reporter: Robert Hunke Übertragung aus Hamburg ca. 14:05 Uhr Triathlon Ironman-Europameisterschaften Reporter: Dirk Froberg Übertragung aus Frankfurt ca. 14:35 Uhr Leichtathletik-Mehrkampfmeeting Reporter: Wilfried Hark und Tim Tonder Übertragung aus Ratingen 18.00:18.30 Uhr Sportschau Moderation: Julia Scharf



