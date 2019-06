Während die halbe Welt unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China leidet, festigen Schweizer Politiker ihre Beziehungen zu den zerstrittenen Parteien. Das könnte der Schweizer Börse noch mehr Aufwind geben.

Schweizer Aktienfonds rücken wegen guten Entwicklung an der Börse in Zürich wieder in den Fokus. Glücklich kann sich schätzen, wer schon länger einen Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Schweizer Aktien im Depot hat, denn Mitte Juni hat der Schweizer Börsenindex SMI erstmals die Marke von 10.000 Punkten überwunden. Zwar fiel das Börsenbarometer in den Folgetagen wieder in den vierstelligen Bereich zurück, dennoch war die Schweiz in diesem Jahr für Anleger eine Erfolgsgeschichte.

Das Nachbarland Deutschland ist quasi eine Hochburg für defensiv operierende Unternehmen - und die sind in Krisenzeiten wie diesen gefragt wie kaum zu einem anderen Zeitpunkt. Dividendentitel wie Nestlé, Roche oder Novartis sind nur einige Schwergewichte, die auch Profiinvestoren gerne im Portfolio haben. Dass der Streit um ein Rahmenabkommen mit der EU demnächst den Handel mit Schweizer Aktien teurer oder zumindest umständlicher machen könnte, muss Fondsanleger dabei nicht schrecken, denn sollte es zu Handelsbeschränkungen für die Schweizer Börse kommen, wären Fonds davon nach Aussage der Aktionärsschützer vom DSW nicht betroffen.

Und es gibt noch einen Grund, warum Fonds mit Schweizer Aktien attraktiv bleiben: Heimische Politiker könnten für zusätzlichen Aufwind an der Schweizer Börse sorgen. Als Hort der Neutralität versteht die Alpenrepublik nämlich den ausgewogenen Umgang mit Großmächten, die sich gerade im Konflikt befinden. Erst Ende April war der Schweizer Bundespräsident Ueli Maurer von Chinas Premier Xi Jinping empfangen worden. Dabei hatten die beiden Staatschefs eine auf "Finanz und Wirtschaft fokussierte" Absichtserklärung zu Chinas Großprojekt Seidenstraße unterzeichnet.

Schweizer Diplomatie gewinnt

Maurer hatte nach seiner China-Reise erklärt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...